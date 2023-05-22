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محامي سلامة لـ"عشرين 30": سنتقدم بطلب استئناف في مكتب الانتربول ونطالب "بحرب متساوية"
امن وقضاء
2023-05-22 | 15:19
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محامي سلامة لـ"عشرين 30": سنتقدم بطلب استئناف في مكتب الانتربول ونطالب "بحرب متساوية"
كشف محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيار اليفيه سور، أنهم سيتقدمون يوم غد بطلب استئناف في مكتب الانتربول لـ"مهاجمة" الاشارة الحمراء الصادرة بحق سلامة، مشيرا إلى أنه إذا تم رفض الطلب سيطالبون باسترداد طلب التوقيف.
وأكد سور، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن لسلامة الشجاعة بعدم المثول أمام القضاء، موضحا أنه عندما يحترم القضاة القانون والاجراءات المرعية الاجراء والمهل فسيمثل سلامة أمام القضاء، إذ إن تمت دعوة الحاكم لمرتين أو ثلاثة خارج المهلة الزمنية.
ورأى أنهم أمام مجموعة من القضاة في دول مختلفة، مطالبا بجمع هؤلاء القضاة لتشكيل وحدة متينة وتعيين متحدث واحد، وبتصويب التحقيقات "لنتحارب معا بطريقة متساوية".
أخبار لبنان
امن وقضاء
يار اليفيه سور
حاكم مصرف لبنان
القضاء الفرنسي
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