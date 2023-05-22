محامي الادعاء في فرنسا لـ"عشرين 30": من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية في جوار سلامة

رأى محامي الادعاء في فرنسا وليام بوردون أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحاول أن يهرب من المسؤولية والقضاء، معتبرا انه كان بإمكانه التحدث بكل شجاعة والمثول امام القضاء بدل من الفرار من العدالة واعتبار نفسه أعلى من السلطات.



واشار، في حديث لـ"عشرين 30" عبر الـLBCI، إلى أنه بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية خصوصا في جوار الحاكم المركزي، مشددا على أن سلامة ليس كبش المحرقة.



وفيما خص الاخبار عن عدم تسليم الدولة اللبنانية لسلامة، قال بوردون: " ممكن أن يتهرب لبنان من تسليم سلامة ولكنه يحمل الجنسية الفرنسية".