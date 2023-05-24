ابتاع عددًا من الماشية ودفع ثمنها بالعملة المزيّفة ومفرزة استقصاء الشمال تحدّد مكانه... هل تم توقيفه؟

بعد أن ادّعى أحد المواطنين لدى مخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم على إعطائه مبلغًا مزيّفًا من المال يُقدَّر بـ /1،100/ دولار أميركي، وذلك لقاء بيعه لعددٍ من المواشي، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أنّ الفاعل يدعى: ب. ن. (مواليد عام 2005، سوري).



وبالتاريخ ذاته، وفي محلة تلّة الدهب –زغرتا، تمكّنت احدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه حشيشة الكيف.

