أحد أفراد عصابة تزوير إقامات لأشخاص سوريين في قبضة القوى الامنية

أوقفت مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي أحد المتورطين ضمن عصابة قامت بتزوير إقامات لأشخاص من الجنسيّة السّورية مقابل /70/ $ عن كل إقامة، كما توصّلت المفرزة المذكورة الى الاستحصال على عدّة صور عن هذه المعاملات.



وفي التفاصيل، استدراجت مفرزة استقصاء الشّمال أحد المتورطين إلى طرابلس، وألقت القبض عليه، على متن "فان هيونداي" لون ذهبي، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1985، سوري).



وعُثر بحوزته على إقامة مزوّرة كان ينوي تسليمها الى شخص من الجنسية السّوريّة لقاء مبلغ /70/$.