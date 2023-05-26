تحرك امام المحكمة العسكرية على خلفية إستدعاء العميد جورج نادر الى التحقيق

حصل تحرّك امام المحكمة العسكرية صباح اليوم على خلفية إستدعاء العميد جورج نادر الى التحقيق، وذلك على خلفية إقتحامه ومجموعة معه وزارة الخارجية منذ فترة.