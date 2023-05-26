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توقيف مروّجي مخدرات في منطقة كاليري سمعان - الشياح (صور)

امن وقضاء
2023-05-26 | 03:44
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توقيف مروّجي مخدرات في منطقة كاليري سمعان - الشياح (صور)
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توقيف مروّجي مخدرات في منطقة كاليري سمعان - الشياح (صور)

في إطار مكافحة تجارة المخدرات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة كاليري سمعان –الشياح المواطن (ع.د.) والمواطنة (د.ع.) والسوري (ح.ب.) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها.

وضبطت الدورية في حوزة الموقوفين مسدسين حربيين، وسيارة غير قانونية وعملة مزورة من فئة 50 دولار أميركي. 

كما أوقفت الدورية المواطنَين (ف.ا.) و(ا.ي.) أثناء شرائهما المخدرات من الموقوفين المذكورين.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

المخابرات

الشياح

مخدرات

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