قوى الأمن: توقيف سارقي مبلغ من المال وأونصات من الذهب من منزل في طرابلس

أقدم مجهولون بتاريخ 09-05-2023، على دخول منزل أحد المواطنين في محلة الضم والفرز-طرابلس وسرقوا من داخله مبلغ مالي، و/7/ أونصات من الذهب، وفرّوا إلى جهة مجهولة.



على أثر ذلك باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وهم اللبنانيّون:



و. م. (مواليد عام 1984)



ن. ح. (مواليد عام 2002)



ن. ح. (مواليد عام 1972)



أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.



بتاريخي 15 و 16-05-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الأول والثاني في محلة القبة، والثالث في محلة الرفاعية- طرابلس.



بتفتيش منازلهم، ضبط في منزل الأول مبلغ /20،000/ دولار أميركي، و/5/ أونصات من الذهب مخبّأة بطريقة احترافية، وفي منزل الثالث مبلغ /3،000/ دولار أميركي.



بالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم في عملية سرقة مبلغ مالي وأونصات من الذهب من داخل أحد المنازل في محلة الضم والفرز، حيث أقدم الأول على سرقة المفتاح من سترة صاحب المنزل وسرقته برفقة الثاني، وكانت حصة الثالث من العملية /5،000/ دولار أميركي مقابل التّستّر على عملية السرقة كونه يعمل في الملحمة العائدة للمدعي، واعترف الثاني أنّه اشترى بحصّته من العملية سيارة نوع "BMW".‏



تم اعادة المبلغ المالي وأونصات الذهب التي جرى ضبطها إلى المدعي، وضبطت سيارة الـ"BMW" ‏ وحجزها عدليًّا.



أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".