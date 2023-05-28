ما حقيقة فيديو انتشر يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟

أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة أن الفيديو المروّع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة، تبيّن أنه حصل في احدى دول أميركا اللاتينية.