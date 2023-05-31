تاجر مخدّرات في منطقة عرمون في قبضة القوى الامنية

أوقفت قوى الأمن الداخلي أحد التجار بتوزيع المخدرات مستخدمًا إحدى الشقق السكنية في منطقة عرمون الضيعة، وتبيّن أنه من الأشخاص الخطرين، ومطلوب بعدة مذكرات عدلية وقضائية بجرم تجارة المخدرات، ويدعى و. د. (من مواليد عام 1981، لبناني).



وضبطت القوى الامنية بحوزة الموقوف:



-/5/ رمانات يدوية



- بندقية كلاشنكوف مع عدة مماشط وذخيرة عائدة لها صالحة للاستعمال



- مسدسًا حربيًا مع مماشط وذخيرة عائدة له صالحة للاستعمال



- درعًا واقيًا من الرصاص



- /1،6/كلغ من مادة حشيشة الكيف



- /4،6/غ من مادة الكوكايين



-/90/ غ من مادة الماريجوانا



-/9/ حبات " levenue"



-/6/ حبات " ketofan"



- ميزانًا حساسًا، مبالغ مالية، وهواتف خلوية.



وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.