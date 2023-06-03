بعملية نوعية... شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة أسلاك وقواطع كهربائية (صورة)

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الكهربائية عن أعمدة الكهرباء والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء في محلة المشرف.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الفنية والاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويتهم، وهم كل من:



-ع. م. (مواليد عام 2002، سوري) الرأس المدبر



- ع. إ. (مواليد عام 1995، سوري)



- م. ع. (مواليد عام 1995، سوري)



- ي. ع. (مواليد عام 2001، سوري).



بتاريخَيْ 18و19-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت دوريات الشعبة مداهمات في محلة المشرف نتج عنها توقيفهم، وضبط بحوزة الأول دراجة آلية لون جردوني دون لوحات تستخدم في عملياتهم، وأدوات يستعملونها في السرقة. بتفتيش مستودع عائد للثالث تم ضبط /9/ قواطع وكابلات كهربائية مسروقة.



وبالتحقيق معهم، اعترف الأول بأنه الرأس المدبّر لعصابة سرقة كابلات وقواطع كهربائية من غرف الكهرباء في محلة المشرف، وأنه نفّذ برفقة الآخرين أكثر من /5/ عمليات سرقة في المحلة مستخدمين الدراجة الآلية وأدوات السرقة التي تم ضبطها. واعترف البقية بما نسب إليهم.