مولوي: نريد انتخاب رئيس للجمهورية يشبه كل واحد فينا

شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي على "أننا نريد انتخاب رئيس للجمهورية يشبه كل واحد فينا ويحقق للبنان التقدم والتطور".



وقال المولوي على هامش افتتاح مركز الانقاذ البحري للدفاع المدني في صور إننا نريد رئيسا للجمهورية يغير لبنان للافضل وعنده طموح ويلحق لبنان بركب الحضارة، نريد رئيسا للجمهورية قويا يشبهنا. وعلى هامش إفتتاح المركز، نفذ رجال الدفاع المدني مناورة بحريّة تُحاكي انتشال مركب تعرض للغرق في البحر، وقد شاركت فيها طوافة تابعة للجيش عملت على نقل المصابين.