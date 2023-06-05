اعتصام للعسكريين المتقاعدين امام مصرف لبنان في طرابلس: صرخة حق في وجه الذل

نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين اعتصاما امام مصرف لبنان في طرابلس، وقطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات أمام الباب الرئيسي، للمطالبة بصرف رواتبهم بما يحفظ كرامتهم.



وأعلنوا أن التحرك اليوم هو "صرخة حق في وجه الذل والتجويع"، وأن هدفهم "المطالبة بحقوق العسكري".



وشدد العسكريون المتقاعدون على ضرورة تثبيت رواتب العسكريين على سعر محدد في ظل الظروف المعيشية الصعبة.



وأشار العميد المتقاعد بسام الايوبي الى أن المتقاعدين يعتبرون أن هناك توجها مخفيا يتهدد المؤسسات الأمنية والعسكرية بوجودها ومصيرها، محذرا من مغبة التمادي في مثل هذه التوجيهات، وأكد مواجهتها بكل ما هو متوفر من أداء وحراك.