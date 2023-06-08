تدابير أمنية في عكار لضبط المخالفات وتوقيف مطلوبين

شهدت محافظة عكار تدابير أمنية حيث اقام فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي حواجز تفتيش.



وتم التدقيق بالسيارات وضبط المخالفات وازالة الزجاج الداكن لغير الحائزين على رخص.



كما تم توقيف بعض المطلوبين ومروجي المخدرات.