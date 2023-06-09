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عائلة الضحيتين في جزين تترك للقضاء التحقيق في الجريمة
امن وقضاء
2023-06-09 | 01:42
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عائلة الضحيتين في جزين تترك للقضاء التحقيق في الجريمة
استنكرت عائلة الضحيتين تريز الياس الحايك وابنتها سحر الياس داغر في بيان الجريمة المروّعة التي أودت بحياتهما في منطقة جزين.
وأعلنت العائلة ترك القضية للقضاء المختص، وشكرت كل الذين اتصلوا بها لتقديم التعازي والمواساة، داعية للصلاة لراحة نفس الضحايا.
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امن وقضاء
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