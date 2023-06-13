سرق بقيمة 13000 دولار أميركي... هل أُلقي القبض عليه؟

بعد تعرّض محل أحد المواطنين في بلدة الغازية الجنوبية، المعدّ لبيع الخرضوات والأدوات الكهربائية الصّناعية للسّرقة، وقُدّرت المسروقات بقيمة ألف دولارٍ أميركي تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد المشتبه فيه، ويدعى ن. ع. ق. (من مواليد عام 1977، فلسطيني الجنسية).



وتبيّن أن المشتبه به يملك محلاً إلى جانب المحلّ الذي تعرّض للسّرقة، ولكنه لم يتواجد في المحلّة بعد حصول السّرقة.



ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد مكان وجوده، وبمداهمة خاطفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفه بالتاريخ ذاته، وجرى تسليمه إلى فصيلة مغدوشة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.



وبالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم في أوقاتٍ سابقة على سرقة المحل على مراحل عدّة، وقدّرت قيمة المسروقات الاجمالية بـ /13000/ دولار أميركي.