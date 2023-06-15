مداهمة عصابة زين العابدين نايف المصري... ما جديدها؟

علمت الـLBCI أن مخابرات الجيش أوقفت مطلوبين جديدين من عصابة زين العابدين نايف المصري الذي داهمته المخابرات يوم الاربعاء.



يُذكر أن زين العابدين نايف المصري كان مطلوبا بجرائم عدة منها اطلاق النار على الجيش في عملية سابقة ما أدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين.