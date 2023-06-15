تحطيم واجهات زجاجية لبنوك في سن الفيل وإشعال إطارات

أقدم محتجون على تحطيم الواجهات الزجاجية لبنك عودة وبنك بيروت في سن الفيل، وأشعلوا الإطارات عند مداخلهما.

وتجمّع المودعون اليوم أمام جامع الامين في ساحة الشهداء بدعوة من جمعية صرخة المودعين.



ووصلت قوة من الجيش إلى المكان، حيث حاول بعض المحتجّين قطع الطريق.