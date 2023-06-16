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تدابير سير بمناسبة إقامة رالي جزّين 12

امن وقضاء
2023-06-16 | 07:12
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تدابير سير بمناسبة إقامة رالي جزّين 12
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تدابير سير بمناسبة إقامة رالي جزّين 12

تزامنا مع "رالي جزين الحادي عشر" يوم الأحد 18-6-2023، في مدينة جزين، والذي يتألف من /7/ مراحل خاصّة للسرعة، بحيث ينطلق المتسابقون اعتبارًا من السّاعة 8:00 صباحًا، على الشّكل التالي: 

-المراحل الخاصّة الاولى والثّالثة والخامسة للسّرعة: (15،03كلم).
بسري _ وادي جزين: تنطلق هذه المرحلة من بسري صعودًا باتجاه تعيد - الحرف- الميدان – جل ناشي-بنواتي- بكاسين نزولاً إلى جديدة الوادي، وصولًا حتّى وادي جزين، 

سيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق، اعتبارًا من الساعة 6,58 حتى الساعة 9,28، ومن الساعة 9,56 ولغاية الساعة 12,22، ومن الساعة 12,54 لغاية الساعة 15,24.

-والمراحل الخاصة الثانية والرابعة والسّادسة للسرعة: (16،80 كلم.)

برتي _ قيتولي: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعودًا نحو ريمات _ صيدون _ حيداب - قطين -المكنونية وصولًا إلى قيتولي طريق حيطورة، وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق اعتبارًا من الساعة 7.56 حتى الساعة 10.26، ومن الساعة 10.54 ولغاية الساعة 13.34، ومن الساعة 13.52 وحتى الساعة 16.23.

-المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة السّابعة (1،20 كلم)
جزّين- داخل البلدة. تقفل هذه الطريق من الساعة 14.00 حتى الساعة 17.00

كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين، اعتباراً من الساعة 17.00 من يوم السبت 17-06-2023 لغاية الساعة 18.00 من يوم الأحد 18-06-2023.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.

أخبار لبنان

امن وقضاء

تدابير سير

رالي جزّين 12

القوى الامنية

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