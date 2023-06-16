كمائن ومداهمات لشعبة المعلومات ضمن محافظة الشّمال

نفذت دوريّات شّعبة المعلومات في محافظة الشّمال كمائن ومداهمات في عدّة مناطق ضمن المحافظة المذكورة، بحيث أوقفت بنتيجتها 12 مطلوباً للقضاء بجرائم محاولة قتل سرقة ونشل وإطلاق نار ونقل أسلحة حربية وذخائر ومخدّرات وترويج عملة مزيّفة، وغيرها.



وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المراجع المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختص.