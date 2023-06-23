تضارب بالعصيّ بين عدد من الشبان في طرابلس..

حصل اشكال بين عدد من الشبان في طرابلس، وتطور ليحصل تضارب بالعصي، الأمر الذي نتج عنه جريحين تم نقلهما الى المستشفى.



وعمل الجيش اللبناني على تطويق الاشكال واعتقال عدد من مفتعليه وصادر مسدسًا.

