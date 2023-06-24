تعميم صورة مفقود منذ نحو الثلاثة أشهر

هل من يعرف مكانه؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود مؤمن ايمن بيان (مواليد عام 1995، سوري الجنسية).



والمفقود غادر منذ نحو الثلاثة أشهر منزله الكائن في محلة النبعة إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه، بحسب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة جسر بيروت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 485420-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.