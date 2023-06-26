رصاصة طائشة أصابت سيارة القاضي الشرتوني

أصيبت سيارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني من نوع "تويوتا CHR"، برصاصة طائشة عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد دقائق من ركنها ودخول القاضي الى حرم المطار.



وقد اخترقت الرصاصة غطاء المحرك، وفُتح تحقيق في الحادث، بحسب الوطنية للاعلام.

