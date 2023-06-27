توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش السيد علي –الهرمل المواطن (ج.س.) ونجله (ع.س.) لإطلاقهما النار بتاريخ 21-6-2023 على المواطن مروان سركيس في بلدة كفرزبد ما أدى إلى مقتله.



وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.