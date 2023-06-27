دهم منازل مطلوبين وتوقيفات عند حاجز حربتا ... (صور)

نفذت وحدة من الجيش اللبناني، في منطقة الشراونة –بعلبك، عمليات دهم منازل مطلوبين بجرائم الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (ج.ج.) و(ت.ج.) وضبطت سيارتين غير قانونيتين وعددًا من الأسلحة الحربية وكمية من الذخيرة والمخدرات.



وأوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز حربتا المواطن (ا.ك.) والسوري (ح.ج.)، وضبطت في حوزتهما كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مسدس حربي.