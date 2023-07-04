وزير العدل عرض شؤونا إدارية مع نقيبة محامي طرابلس

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة مع نقيبة المحامين في طرابلس ماري- تيريز القوال، في شؤون تتعلق بقصور العدل في طرابلس وعكار والشمال بشكل عام، وبالحاجات اللوجستية والإدارية للمحاكم والأقلام بهدف تسيير وتعجيل أمور المواطنين والمحامين على حد سواء.



وقالت القوال " الوزير الخوري أبدى كل تجاوب واستعداد، على جري العادة، لتقديم ما يلزم من دعم متاح في هذا الإطار".