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وزير العدل عرض شؤونا إدارية مع نقيبة محامي طرابلس
امن وقضاء
2023-07-04 | 05:52
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وزير العدل عرض شؤونا إدارية مع نقيبة محامي طرابلس
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة مع نقيبة المحامين في طرابلس ماري- تيريز القوال، في شؤون تتعلق بقصور العدل في طرابلس وعكار والشمال بشكل عام، وبالحاجات اللوجستية والإدارية للمحاكم والأقلام بهدف تسيير وتعجيل أمور المواطنين والمحامين على حد سواء.
وقالت القوال " الوزير الخوري أبدى كل تجاوب واستعداد، على جري العادة، لتقديم ما يلزم من دعم متاح في هذا الإطار".
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امن وقضاء
العدل
شؤونا
إدارية
نقيبة
محامي
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