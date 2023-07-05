انتهاكات معادية للخط الازرق في منطقة كركزان

حاولت جرافة اسرائيلية معادية برفقة عدد من الجنود اختراق الخط الازرق عبر حفر الطريق في منطقة كركزان على الحدود اللبنانية الفلسطينية في بلدة ميس الجبل، قابلها استنفار للجيش اللبناني وتواجد لمخابرات الجيش واليونيفل في المنطقة.



وقد أجبر الجيش اللبناني العدو الاسرائيلي على وقف اعمال الحفر.