القوى الامنية: لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء حالات فقدان الفتيات اللواتي تم التعميم عنهن

أكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء فقدان أربعة فتيات قاصرات، تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بصورهنّ ما أدى الى حالة من الهلع لدى المواطنين حول وجود عصابات منظّمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.



وأوضحت القوى الامنية أنه تبيّن ان فقدام الفتيات أتى بنتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية.



وأهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالجميع عدم إثارة القلق لدى المواطنين، واستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.