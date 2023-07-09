إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء

علمت الـLBCI أن مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة.



وفي السياق، عُلم أن لقاءا عُقد يوم السبت جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بمدير المخابرات العميد طوني قهوجي الذي اطلعه على مسار التحقيقات في جريمة القرنة السوداء.