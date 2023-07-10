إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر

بناء على قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض، إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve في منطقة المتن الشمالي، تم التواصل مع قائمقام المتن مارلين حداد لإجراء المقتضى القانوني حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الاحمر.