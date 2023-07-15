انتشار مسلح في الشياح وإطلاق نار ... ما السبب؟

في منطقة الشياح، انتشرت مقاطع مصورة تظهر وجود انتشار مسلح رافقه اطلاق نار كثير بشكل متقطع.



وبحسب المعلومات الأمنية فإن خلافات وقعت على خلفية خسارة أحد الأشخاص مبلغا كبيرا في لعب الميسر فاستعان بمجموعة مسلحة بعد سعي أصحاب مركز الميسر للحصول على ما يعوض المال.