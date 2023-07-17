المودع الذي اقتحم بنك الموارد في انطلياس استولى على ٥١ ألف دولار وليس على ١٥ ألف دولار

أشارت المعلومات الى ان "المودع أدغار حداد الذي اقتحم فرع بنك الموارد في انطلياس استولى على ٥١ ألف دولار وليس ١٥ ألف دولار كما ذكر في المعلومات الأولية، وتقوم القوى الأمنية بملاحقته لإلقاء القبض عليه واستعادة الاموال".





وقالت المعلومات إن هذا المودع كانت وديعته بالليرة اللبنانية وحولها له البنك إلى دولار في العام ٢٠٢٠ بسعر ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، وبنك الموارد لن يتراجع عن الدعوى التي سيرفعها بحقه.