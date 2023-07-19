طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..

عثر المواطن "ي.ص." فجر اليوم على طفلة حديثة الولادة داخل كيس اسود يجرّه كلب بالقرب من بلدية طرابلس، فنقل الطفلة الى المستشفى الاسلامي ولاحقاً الى مستشفى طرابلس الحكومي عبر جهاز الطوارئ والاغاثة.



وتعاني الطفلة من جروح متفرقة في مختلف انحاء جسدها.