مداهمة للجيش... مخزن أسلحة وذخيرة وكمية من المخدرات

دهمت وحدة من الجيش اللبناني، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.م.) المطلوب بجرم إطلاق النار.



كما ضبطت مخزن أسلحة وذخيرة وسيارتين وكمية من المخدرات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.