حريق التهم خيم النازحين في بحنين - المنية

اندلع حريق صباحًا في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين.



والتهم الحريق خيم النازحين، في وقت سارعت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان لإخماده.