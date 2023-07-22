اشتباك مسلّح بين الجيش ومطلوبين في بريتال

داهمت قوّة من الجيش اللبناني بلدة بريتال، حيث حصل تبادل لإطلاق النار مع عدد من المطلوبين في حي المحوط في البلدة.

وأشارت معلومات أوليّة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المطلوبين.