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عصابة سرقة بقبضة "المعلومات"..

امن وقضاء
2023-07-23 | 06:05
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عصابة سرقة بقبضة "المعلومات"..

صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البـلاغ التّالي:

ليل تاريخ 29-6-2023، دخل مجهولون إلى مستودع للأخشاب في بلدة عين علق – المتن من دون كسر وخلع، وسرقوا من داخله ألواحًا من الخشب، ولاذوا بالفرار على متن سيارتي "بيك أب" الأول لون أبيض والثاني لون أزرق، وقُدّرت قيمة المسروقات بـ /۲۲۰۰/ دولار أميركي.

بتاريخ 05- 07- 2023، ادّعى المواطن:

- م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)، من سكان دوحة عرمون، أنّه واثناء مغادرته منزله برفقة عائلته أقدم أربعة أشخاص مجهولين مسلّحين وملثّمين على التّهجم عليه ومحاولة سلبه إلّا أنّه استطاع أن يفلت من أياديهم ليستنجد بسكّان البناية، عندها لاذ أفراد العصابة بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين وتوقيفهم.

 وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تبيّن أن العصابة ذاتها نفّذت العمليّتين في عين علق ودوحة عرمون، وتمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة أفرادها، ومن بينهم:

 م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
 ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
بتاريخي 13 و 14-7-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما في مدينة زحلة، وتمّ ضبط "بيك أب" لون أبيض عائد للموقوف الأول (المستخدَم في عملية السرقة).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عمليّتَيْ السّرقة ومحاولة السّلب، وذلك بالإشتراك مع آخرين، وأنّهما سرقوا كميات كبيرة من الأخشاب وقاموا بنقلها على متن سيارتَيْ "بيك أب" من عين علق إلى البقاع حيث باعوها لإحدى مؤسسات بيع الأخشاب، وأنّهما أقدما أيضا برفقة آخرين ملثّمين على محاولة سلب مواطن بقوّة السّلاح في عرمون لكن محاولتهم باءت بالفشل وفرّوا من المكان بعد مقاومة الضّحية لهم وبعد تجمُّع سكان المحلّة.

تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من استرجاع كل الألواح الخشبية المسروقة، وتمّ تسليمها إلى الجهة المدّعية.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.
 
 

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