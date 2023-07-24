زيدان زيدان فُقِدَ منذ 15 يوماً... هل من يعرف مكانه؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقود زيدان يعقوب زيدان (مواليد عام 1981، لبناني) الذي فُقِد في بلدة حمّانا منذ قرابة /15/ يومًا.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر ضهور الشّوير في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 392240-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.