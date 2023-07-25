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تسبب بوفاة طفل في التبانة...ووقع بقبضة مخابرات الجيش

امن وقضاء
2023-07-25 | 11:04
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تسبب بوفاة طفل في التبانة...ووقع بقبضة مخابرات الجيش
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تسبب بوفاة طفل في التبانة...ووقع بقبضة مخابرات الجيش
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القليعات - الشمال المواطن (ط.ع.) المطلوب لتسببه بوفاة طفل بتاريخ 4/4/2023 في منطقة التبانة، كما مطلوب بجرائم إطلاق النار ورمي رمانات.

وضبطت الدورية داخل منزله أعتدة وذخائر حربية.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص

أخبار لبنان

امن وقضاء

التبانة

وفاة طفل

مخابرات الجيش

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