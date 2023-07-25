تسبب بوفاة طفل في التبانة...ووقع بقبضة مخابرات الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القليعات - الشمال المواطن (ط.ع.) المطلوب لتسببه بوفاة طفل بتاريخ 4/4/2023 في منطقة التبانة، كما مطلوب بجرائم إطلاق النار ورمي رمانات.



وضبطت الدورية داخل منزله أعتدة وذخائر حربية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص