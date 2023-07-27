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قوى الأمن: القبض على مروج مخدرات بالجرم المشهود

امن وقضاء
2023-07-27 | 08:51
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قوى الأمن: القبض على مروج مخدرات بالجرم المشهود
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قوى الأمن: القبض على مروج مخدرات بالجرم المشهود

 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
 
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.
 
بتاريخ 15/07/2023، وبعد عملية رصد وتعقب، قامت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية بتوقيف المدعو:ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري) حسب أقواله، بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أسود دون لوحات - تبين أنها مسروقة - وبتفتيشه، تم ضبط: 
1- 10/ علب بلاستيكية في داخلها مادة الكوكايين.
- /36/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.
- /21/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة الماريجوانا.
- /41/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة حشيشة الكيف.
- مبلغ مالي وهاتف خلوي.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

امن وقضاء

الأمن:

القبض

مخدرات

بالجرم

المشهود

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