عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد

بحسب معلومات الـLBCI، فإن حدة الإشتباكات تصاعدت بعد ظهر اليوم في مخيم عين الحلوة على إثر هجوم نفذه عناصر من جند الشام كانوا متنكرين بألبسة نسائية بعدما اقتربوا من حاجز البراكسات التابع لحركة فتح.



ومن جهتها، أكدت حركة فتح أنها تمكنت من صد الهجوم.