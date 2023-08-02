جلسة تحقيق ثالثة يعقدها القاضي أبو سمرا مع سلامة

في اليوم الاول بعد مغادرته منصبه كحاكم لمصرف لبنان، خضع رياض سلامة لإستجواب امام القضاء اللبناني.



فقد باشر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا استجواب سلامة في حضور وكيله المحامي حافظ زخور، وتركه رهن التحقيق.



وكان سلامة حضر إلى دائرة التحقيق في قصر العدل في بيروت، كما حضر شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

وأرجأ القاضي أبو سمرا استجواب رجا سلامة وماريان الحويك الى يوم الخميس في 10 آب الحالي بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الى المغادرة بشكل طارئ.



يُذكر أن هذه الجلسة هي جلسة التحقيق الثالثة التي يعقدها القاضي أبو سمرا مع الحاكم السابق.