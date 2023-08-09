أمن الدولة تضبط مطاعم مخالفة في طرابلس

قامت دوريّات من أمن الدولة بجولات مفاجئة في المطاعم في طرابلس، برفقة مندوبٍ من وزارة الإقتصاد، وقد سطّرت محاضر ضبطٍ بعددٍ منها، لعدم مطابقتها للشروط الصحيّة.