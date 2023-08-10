إليكم ما حصل في الكحالة والنتيجة... قتيلان

قُتل المواطن فادي بجاني من منطقة الكحالة، وعنصر تابع لحزب الله أحمد قصاص من بلدة يونين البقاعية، إثر إطلاق نار نتج عن إشكال بين شبّان من المنطقة وأصحاب شحنة تابعة لحزب الله كانت متوجّهة من البقاع إلى بيروت وانقلبت عند كوع الكحالة أثناء مرورها.



وعلى الفور، نفّذ الجيش اللبناني طوقا أمنيا وكثّف محاولاته لرفع الشاحنة وسط رفض الاهالي، لحين التحقيق من حمولتها.



وفي وقت قطع أهالي الكحالة الطريق، تمكّن الجيش اللبناني من رفع الشاحنة وإفراغ حمولتها.