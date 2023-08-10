بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة

وصلت الادلّة الجنائية إلى الكحالة وتحديدا إلى الطريق التي حصلت عليها الحادثة يوم أمس بين أهالي الكحالي وعناصر الشحنة التي انقلبت.ورفعت الادلة الجنائية مظاريف وبقايا رصاص متطاير على طريق الكحالة، كمل عثرت على دماء مدرج على الطريق.إشارة إلى أن المتابعة بدأت يوم أمس.