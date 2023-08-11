أمن الدّولة توقف مهرّباً للأدوية

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة في طرابلس، السوريّ (أ.م.) بسبب إقدامه على تهريب أدوية سوريّة وبيعها بطريقة غير شرعيّة.





وقد اعترف خلال التحقيق معه بتهريبه الأدوية من سوريا، وقد تبيّن بعد الكشف عليها، أنّ بعضها منتهي الصلاحيّة، فأُحيل مع الأدوية المضبوطة على الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

أمن الدولة في طرابلس توقف مهرّباً للأدوية#المديريّة_العامّة_لأمن_الدّولة#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/P7QgHII9v2