ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في بريتال وبعلبك (صور)

دهمت وحدة من الجيش اللبناني منازل مطلوبين في بلدة بريتال وحي الشيخ حبيب وآل صلح - بعلبك.



وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات وعتادًا عسكريًّا.



وسلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.