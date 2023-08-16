توقيف سوري في حاصبيا لقيامه بسرقات عدة

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في بلدة حاصبيا السوري س. س، لقيامه بسرقات عدة في بلدة حاصبيا، وسلمته للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات.