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قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة في عربصاليم
امن وقضاء
2023-08-23 | 02:44
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قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة في عربصاليم
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج العملة المزيفة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج العملة المزيفة في بلدة عربصاليم. على إثر ذلك، كُلفت القطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: خ. ق. (مواليد عام 1979، سوري)
بتاريخ 18/08/2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في البلدة المذكورة، وضبطت بحوزته وفي منزله ست أوراق نقدية مزيفة من فئة المئة دولار.
بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيفة في بلدة عربصاليم، وانه استحصل عليها من مواطنه اثناء وجوده في سوريا.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الأمن:
توقيف
مزيفة
عربصاليم
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