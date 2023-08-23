قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في بيروت

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة، البلاغ التالي:



ضمن إطار الخطّة التي وضعتها وحدَة الشّرطة القضائية لمكافحة المخدّرات وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، رصدت المجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة نشاطًا لترويج المخدّرات وتوزيعها من قبل أحد المروجين في محلّة البسطة – بيروت.



على الأثر، كثّفت جهودها الاستعلاميّة في المحلّة وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيه، وهو المدعو:



ج. م. (مواليد عام 1964، لبناني)

بتاريخ 15/08/2023 وبعد رصدٍ وتعقّب، جرى توقيفه في محلّة عين المريّسة على متن سيّارة نوع مرسيدس، ضُبط في صندوقها ثلاث قطع من حشيشة الكيف.



وبتفتيش منزله في محلّة البسطة، تمّ ضبط كميّة كيلوغرام من مادّة حشيشة الكيف ودفاتر ورق لفّ سجائر، وميزان حسّاس وأكياس نايلون، وأدوات تستخدم لتوضيب المواد المخدّرة.



سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتّوسّع بالتحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختص.