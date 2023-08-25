الوداع الاخير... دبل والشويفات تودّعان حنا وصعب

بالعلم اللبناني، عاد الشهيد النقيب الطيار جوزف حنا الى بلدتِه دبل، التي خرج اهلُها لاستقباله بالزغاريد ونثرِ الارز والورود.



وعلى وقعِ موسيقى الموت، حُمِلَ النعشُ الى داخلِ الكنيسة على ان يوارى في الثرى عصرا.



كما ودّعت الشويفات بدورِها، الملازم الاول الطيار ريشار صعب على وقعِ لحنِ الموت.



وفي الوداع الاخير، حملَهُ رفاقُ السلاحِ على الاكف.



